Volleybaljeugd DoskoActa goed op dreef

Voor volle tribunes speelde zaterdagochtend de jongste CV-schooljeugd hun vierde toernooi. CV1, CV3 en CV4 behaalden het dagkampioenschap, elk op hun eigen niveau. Voor CV2 zat er niet meer in dan een vierde plaats.

De meiden van CV1 begonnen met een nederlaag, maar wisten in de finale met ruime cijfers van DSVS uit Menaam te winnen. CV3 was de sterkste in een poule met Vovesa uit St. Annaparochie en VVH uit Harlingen. Het team van CV4 won alle wedstrijden met ruime cijfers, inclusief de finale tegen DSVS.

‘s Middags wist MA1, weliswaar moeizaam, toch weer te winnen in een vijfsetter. Deze keer tegen Oranje Nassau uit Groningen. MB1 (4-0 tegen Reva uit Gorredijk) en MC1 (3-0 tegen NOK uit Oudemirdum) wonnen met de maximale score. Beide teams verstevigden hiermee hun derde plaats.

MC2 won toch wel verrassend met 3-0 van Stasko uit Hallum, terwijl dit team hoger in de competitie stond. Vrijdagavond had het C-mix-team ook al gewonnen. In Hurdegaryp werd een 2-1 overwinning behaald en werd afscheid genomen van de laatste plaats.