Twee zeges op Super Sunday HMHC

De voorbereidingen waren al lange tijd aan de gang, maar zondag was het zover: de eerste Super Sunday van het Harlinger HMHC van het seizoen, een goede afsluiting van het eerste deel van het veldseizoen. Dames 1 won overtuigend met 7-0 van Emmen, de veteranen versloegen vervolgens in een gelijkwaardig duel Roden met 4-1.

Dames 1 is statistisch gezien sterker dan Emmen, maar de meiden wilden de tegenstander niet onderschatten. Ze begonnen dan ook met volle druk, wat al snel resulteerde in mooie aanvallen. De dames hadden afgesproken vooral veel samen te spelen: geen duels. Dit lukte goed en al vanaf de opbouw achterin werd er goed gehockeyd.

Mette van Bruggen en Sarah Rushforth kwamen goed in de bal en na mooi overspel was het Tineke Pars, die zich op het juiste moment goed positioneerde: 1-0 voor Harlingen. Kort daarna zette Tineke samen met Manon Schakenbos goede druk op de verdedigers van Emmen, waardoor Tineke de bal onderschepte en de keeper goed uitspeelde.

Niet veel later was Tineke weer op het goede moment op de goede plaats: een hattrick. Niet alleen Tineke speelde goed, maar alle dames van Harlingen stonden op scherp. Zelfs tijdens de strafcorners, die bij Harlingen vaak niet zo goed gingen, werd er drie keer gescoord. Een mooie tip-in door Hannah-Veerle Touwslager, een harde klap in de lange hoek van Joyce Heida en de zogenaamde “harmonica” via Edine Outhuijse op Hannamay Tjalsma.

Emmen had geen schijn van kans en werd continue tegengehouden door de sterke achterhoede onder leiding van Jente Bijlsma. De tweede helft zakte Harlingen toch wat in, maar de uiteindelijke einduitslag was 7-0 voor Harlingen. Tevreden kunnen de dames de winterstop ingaan en met een groot deel van het team beginnen aan het zaalseizoen. Pas op 10 maart wordt er weer op het veld gespeeld.

Clinics

Direct na de wedstrijd van Dames 1 was het tijd voor de allereerste clinics voor de jeugd onder leiding van de Dames en Veteranen. Meer dan 50 jeugdleden kwamen op de clinics af en leerden op leuke manieren over verdedigen, scoopen, de backhandslag en scoren. Ook op de andere Super Sundays in maart en mei zullen de clinics worden aangeboden.

Na de clinics gingen de Veteranen los. Ze speelden tegen gelijkwaardige tegenstander Roden. Snel bleek dat Harlingen toch de sterkere partij was. Ze scoorden tweemaal, maar toch gaf Roden niet op. Ook zij maakten een mooi doelpunt. Echter kregen ze niet veel meer kansen, omdat de achterhoede goed werd neergezet. Harlingen scoorde nog twee keer, wat resulteerde in een eindresultaat met 4-1 winst. Na afloop van deze Super Sunday werd er nog gebarbecued.

F1 liet Sneek poepie ruiken

Op de vroege zaterdagmorgen trotseerden de jongste jeugdspelers de kou voor een wedstrijd in Sneek en ze daar eens een “poepie te laten ruiken”. Dat lukt lang nog niet altijd, maar deze keer wel. In totaal werden vier 3 tegen 3 wedstrijdjes gespeeld. Door goed kijken, overspelen en wegdraaien konden Elin, Puck en Lyse de tegenstander makkelijk de baas blijven, en werd er met ruime cijfers gewonnen.

Op het andere veld wist Harlingen de “sterspeler” van Sneek niet klem te zetten, en was de uitslag ruim in het voordeel van Sneek. Maar de tweede wedstrijd wisten Huub, Saar, Silke en Pieke (1 wisselspeler) de tegenstander wel onder druk te zetten.

Het was een spannende pot, waarbij de score gelijk opging naar 4-4. De allerlaatste aanval van Harlingen maakte uiteindelijk het verschil, de bal rolde via de paal in de goal, nipte winst dus na een hele leuke wedstrijd! De totale score over alle wedstrijdjes was 24-17 voor Harlingen, alle jonge seunen hadden gescoord.

