Medailleregen voor zwemmers SG-F.Z.C.' 54 -Vikings

In twee weekenden voltrokken zich de Regionale A-zwemkampioenschappen voor de jeugd in Heerenveen. De zwemmers van SG-F.Z.C.'54 - Vikings sleepten met 30 goud, 22 zilver en 10 brons een ongekend groot aantal medailles binnen; een ware medailleregen. Daarnaast, en net zo belangrijk, zijn er veel tijden verpulvert met persoonlijke- en teamrecords.

Van deze groep mogen eind dit jaar maar liefst twaalf jongeren individueel uitkomen op de Nederlandse jeugd kampioenschappen korte baan van 13 tot 16 december in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Nieuw dit jaar is ook nog de deelname aan vier teamestafettes.

SG-F.Z.C.'54 - Vikings ontwikkelt de afgelopen jaren in een mooi tempo een sterke zwemploeg onder leiding van (hoofd-) trainers Stefan Rorije, Yvonne Outhuyse, Nico Beuker en Arno Nieuwhof.