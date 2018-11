Jupiterdames onderuit tegen HVS

De Jupiterdames namen het zaterdagavond op tegen HVS uit Schagerbrug. HVS stond tweede in de competitie en had nog geen wedstrijd verloren, dus het kon wel eens een moeilijke wedstrijd voor de Jupiterdames worden. Dat vermoeden werd bewaarheid: de Franekers gingen ten onder met 19-13.

De wedstrijd begon goed voor Jupiter’76 door een score van Maaike. Maar de cirkelspeelster van HVS kreeg te veel ruimte en zij kon drie op rij scoren. Vervolgens scoorde Sandra via de rechterhoek en werd het 3-2.

In de eerste helft bleef de strijd gelijk opgaan en werd er aan beide kanten slecht geschoten en onnodig balverlies geleden. Er werd voor een handbalwedstrijd dan ook niet veel gescoord. De ruststand werd 7-6 in het voordeel van HVS, waarbij de Franeker doelpunten op naam kwamen van Maaike (2x), Marie-jetske en Marion.

Feller in de aanval

Tijdens de rust werd er besproken dat Jupiter feller in de aanval moest gaan en de kansen beter moest benutten. Het was opnieuw Maaike die het eerste doelpunt maakte en bij even later wist zij nog tweemaal de keepster te passeren.

Dat lukte Iris ook en zo nam Jupiter een 9-10 voorsprong. Toch bleef het tot 13-12 (2 x Marie-Jetske) steeds stuivertje wisselen. HVS was niet van plan om de wedstrijd uit handen te geven en sloeg een gat van 4 punten: 16-12.

Daar waar Jupiter vorige week tegen de koploper 25 keer wist te scoren, wilde dat deze avond niet lukken. Alleen Sandra kon nog eenmaal scoren, terwijl HVS de aanvallen goed uitspeelde en uiteindelijk de eindstand op 19-13 bracht. Een teleurstellend resultaat voor de Jupiterdames.

Komend weekend spelen de Jupiterdames weer een uitwedstrijd, dan tegen Lacom’91.

