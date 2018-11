Judoka’s Sanne en Mirthe Hartman kampioen in Sneek

Op het judotoernooi De Sneeker Beker zijn Sanne en Mirthe Hartman uit Sexbierum zaterdag beiden kampioen in hun klasse geworden.

Sanne Hartman kwam uit in een meidenpoule -44 kg, omdat er te geen klasse -40 kg was. Ze moest het daardoor opnemen tegen drie sterke, en veel zwaardere meiden. Desondanks won ze haar eerste twee partijen op Ippon en de derde partij werd op scheidsrechtersbeslissing beslist in haar voordeel.

Haar zusje Mirthe kwam uit in een grote meidenpoule -36 kg. Mirthe liet zien dat ze hierin oppermachtig was. Ze wist al haar zes partijen op Ippon te beslissen. Beide meiden kwamen thuis met de bokaal en een mooie mok.