Beeldje voor Taco Dibbits ‘de Nachtwacht’ van het Hannemahuis

Taco Dibbits , directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, was in het kader van een uitwisseling één dag de baas in het Hannemahuis. Collega Hugo ter Avest nam in Amsterdam zijn plaats voor één dag over.

Vijf kleine regionale musea hebben uit het depôt van het Rijksmuseum veertig schilderijen uitgekozen rond vier thema’s . Het eerste onderwerp van deze reizende tentoonstellingen ‘De Lage Landen’ gaat over het schilderen van landschappen in de 17e 18e en 19e eeuw.

Rondleiding

De eerste taak vrijdag voor Dibbits was een rondleiding langs die schilderijen voor groep 8 van de Michaëlschool. Hij legde daar ook bij uit dat de verzameling van alle musea en dus ook die van het Rijksmuseum bezit van ons allemaal is, wat heel uniek is, en dat het belangrijk is dat we daar allemaal naar gaan kijken. ,,Elke Nederlander is eigenaar van het Rijksmuseum en een land of stad zonder cultuur, daar wil niemand leven.’’

Woensdag meer over deze uitwisselingen in de Franeker Courant