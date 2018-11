‘Ouwesylster Reis’ Pypskoftfestival verschijnt in catalogus

Voor wie de ‘Ouwesylster Reis’ door de millennia tijdens het Pypskoftfestival heeft gemist of het nog een keer wil overdoen, goed nieuws. Vanaf komend weekend kan iedereen door de catalogus van het Bildts Familie Museum bladeren.

Veel objecten uit het museum zijn daarin vastgelegd. Deze objecten beslaan de periode vanaf 1978 tot en met het plastic tijdperk in het jaar 9078, het jaar waarin alles van afvalplastic is gemaakt.

Men ziet Bildtse bodemvondsten, mode, Plastic Art en meer. En in de catalogus staat de ontwikkeling vanaf nu naar dat plastic tijdperk. Deze geschiedenis van de toekomst is met een kleine kwinkslag opgeschreven en in beeld gebracht door kunstenaar Janny Vellinga-Hooghiemstra en haar twee kinderen van 11 en 8 jaar.

De catalogus is verkrijgbaar in de Aerden Plaats en het atelier van Vellinga, beide te Oudebildtzijl.