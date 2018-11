Wat is er te doen in de Koornbeurs

Het Franeker Sprookje, maar ook muziek van Van der Vlugt & Co, en de films Three Faces en Niemand in de Stad zijn de komende dagen te zien in de Koornbeurs.

Film: Three Faces, Dinsdag 27 november, 20.15 uur

Geregisseerd door Jafar Panahi. met Behnaz Jafari, Jafar Panahi en Marziyeh Rezaei. Een beroemde Iraanse actrice ontvangt een verontrustende video van een jong meisje dat haar hulp vraagt om aan haar conservatieve familie te kunnen ontsnappen. De actrice en haar vriend en regisseur Jafar Panahi proberen te begrijpen of er sprake is van manipulatie. Samen reizen ze naar het ouderlijk dorpje van het meisje in de afgelegen bergen waar voorouderlijke tradities het leven nog altijd dicteren.

Jeugd en familie | Franeker Sprookje, Vrijdag 30 november, 20.15 uur

Wist u dat het Franeker sprookje al vanaf 1954 jaarlijks wordt opgevoerd in Theater de Koornbeurs? Elk jaar weer voeren leerkrachten van de basisscholen een nieuw sprookje op voor hun leerlingen. Vroeger was het exclusief voor de leerlingen bedoeld, maar al een tijd wordt er ook een avonduitvoering gespeeld voor andere belangstellenden.

Muziek | Van der Vlugt & Co Vasalis, altijd vandaag, Zaterdag 1 december, 20.15 uur

Na de concertvertellingen ‘De Drievingerige Luiaard’ en ‘Met Andere Oogen’ legt Van der Vlugt & Co zich dit seizoen toe op het verwezenlijken van een droom van Nettie Blanken. Ooit werd zij verliefd op het werk van Vasalis, een van de belangrijkste dichteressen van ons land en winnares van onder meer de Constantijn Huygensprijs 1974 en de P.C. Hooftprijs 1982. Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans (1909-1998) – Kiekie voor familie en vrienden en Vasalis voor de buitenwereld – is zonder twijfel een van de geliefdste Nederlandse dichteressen ooit. Als psychiater, maar vooral als mens, kende zij onze zielenroerselen als de beste en haar poëzie leent zich bij uitstek om op muziek gezet te worden.

Film | Niemand in de Stad, Dinsdag 4 december, 20.15 uur

Niemand in de Stad is een coming of age verhaal van vriendschap, van verlangens, en van volwassen worden. In het niemandsland tussen jeugd en volwassenheid heb je de ruimte om jezelf te heruitvinden, maar juist in die overvloed aan mogelijke identiteiten is het lastig zoeken naar wie je wilt zijn. Drie jonge vrienden worden met vallen en opstaan volwassen tijdens hun studententijd in Amsterdam. Een plotselinge dood binnen de vriendengroep zet daarbij alles op scherp. In deze turbulente periode proberen zij los te komen van hun ouders en achtergrond, ervaren zij wat de betekenis is van vriendschap en ontdekken ze wie ze werkelijk zijn.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.theaterdekoornbeurs.nl, telefonisch via 0517 – 39 63 63, di t/m vr 13.00 – 16.00 uur of aan de kassa.