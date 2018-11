Rotary Santa Run - of walk - in Harlingen

Slenteren, wandelen, rennen, wat je zelf wilt. Sommigen met hond, sommigen met kinderwagen, sommigen met rolstoel maar in ieder geval draagt iedereen hetzelfde rode kerstpak. De pakken worden verkocht op de website van de Rotary, www.harlingen.rotarysantarun.nl.

Voedselbank

Met de opbrengst van deze Fun Run/walk wordt de Voedselbank in Harlingen gesteund. De bestel/koelauto van de Voedselbank heeft het begeven, tijdelijk heeft men de beschikking over een andere maar een definitieve en goede auto is echt nodig. Rotary wil hier graag een steentje aan bijdragen.

Daarom een oproep om mee te doen aan de Santa Run: ,,Met je liefje, ouders, kinderen, opa’s en oma’s, kleinkinderen, collega’s, klasgenoten, buren, vrienden en vriendinnen. Je bent in ieder geval nooit alleen… En aansluitend met z’n allen in rode outfit naar de Zoutsloter Kerstmarkt’’, aldus Meindert Lodewijks van Rotaryclub Harlingen.