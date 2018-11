Hobby- en cadeaumarkt in Nij Statelân

Er zijn allerlei handgemaakte cadeautjes te koop. Dit jaar zijn er onder andere papierkunst, kantklossen, Tiffany en bonbons, viltkunst, mozaiek, Samar Makke, boekknip- en vouwkunst. Verder is ook het Menamer archief aanwezig met filmpjes en foto’s van oud Menaam.

Voor de kinderen is er een grabbelton. Het dagcentrum verkoopt zelfgemaakte cadeaus. Het restaurant is tijdens de markt geopend voor een snack of een drankje. Tussen de middag is er snert te koop. De opbrengst daarvan gaat naar de Vrienden van Nij Statelân. De markt is van 10.00 tot 17.00 uur.