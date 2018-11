Smakelijke Snertdag in gebouw De Haven in Harlingen

HARLINGEN

Samen snert of eigengemaakte pannenkoeken eten, een gezellig praatje maken en ondertussen ook nog een goed doel steunen. Het is de opzet van de Smakelijke Snertdag in gebouw De Haven aan de Noorderkade 2 in Harlingen op zaterdag 1 december. De Snertdag is van 11.00 tot 13.30 uur.