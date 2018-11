Overheden en ondernemers tekenen Friese Retailaanpak

Friese gemeenten, de provincie en VNO-NCW MKB-Noord gaan samen aan de slag voor aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden in Friesland. Donderdag ondertekenden ze de Friese Retailaanpak.

Het doel van deze aanpak is een gezonde retailmarkt met een passend aantal bedrijven, het versterken van ondernemerschap en ook de uitstraling, beleving en aantrekkelijkheid van winkelgebieden vergroten.

Begin volgend jaar opent de provincie een subsidieregeling. Met dit geld kunnen projecten op lokaal niveau worden ondersteund die bijdragen aan de aanpak. Daarnaast wordt een aanvullend onderzoek gedaan naar de afzonderlijke winkelgebieden. De uitkomsten van dat onderzoek dienen als basis voor keuzes in de vervolgaanpak.

Door veranderd koopgedrag, krimp en de toenemende populariteit van internetwinkels is er op veel plaatsen leegstand en functioneren winkelgebieden minder goed dan voorheen. Het Koopstromenonderzoek dat in 2017 is gehouden toonde dit ook aan. Gemeenten, provincie en ondernemersorganisaties besloten toen de handen ineen te slaan.

De Friese Retailaanpak werd donderdag 22 november ondertekend door: Caroline de Pee (voorzitter VFG Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken), Sander de Rouwe (gedeputeerde provincie Fryslân) en Gerard Kremer (voorzitter VNO-NCW en vice-voorzitter MKB-Noord).