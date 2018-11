Gemeentehuis het Bildt nu Gezondheidscentrum ‘t Raadhuus

Na een verbouwing van ongeveer acht maanden kon burgemeester Marga Waanders donderdagmiddag gezondheidscentrum ‘t Raadhuus in St. Anne openen. Het voormalige gemeentehuis van het Bildt herbergt al sinds september verscheidene zorgaanbieders.

,,Wat mogen we trots zijn op zo’n mooi en nieuw gezondheidscentrum in Sint Annaparochie. Het oude gemeentehuis heeft een nieuwe functie gekregen die van groot belang is voor de regio. Ik vind het fantastisch dat huisartsenpraktijk Bögels en Impuls Fysiotherapie dit voor elkaar hebben gebokst,” zei burgemeester Waanders tijdens de opening.

Meer ruimte

Ale Sterk en Lyze Feitsma van Impuls Fysiotherapie hebben het initiatief genomen en huisartsenpraktijk Bögels benaderd. Beide partijen hadden ‘ferlet’ van een grotere ruimte. In het gebouw is niet alleen ruimte voor de huisarts en fysiotherapie. Er zitten ook diëtistes, verloskundigen, een lactatiedeskundige, drie thuiszorgorganisaties, een mondhygiëniste en het gebiedsteam van gemeente Waadhoeke.

Het gebouw

Het oude gemeentehuis van het Bildt heeft een ware metamorfose ondergaan. Er zijn moderne spreekkamers, wachtruimtes, een kantine, ruimte voor assistentes en een EHBO-kamer. Het gebouw heeft 90 jaar als gemeentehuis zijn functie vervuld. In overleg met de gemeente Waadhoeke heeft het gebouw aan de buitenkant zijn karakteristieke uitstraling gehouden. Ook de oorlogsmonumenten in de hal moesten blijven bestaan.