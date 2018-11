Emotionele taferelen na dubbele Italiaanse zege toernooi Fries Dammen

Na een bloedstollend spannend toernooi waren er donderdag op een groot Fries damtoernooi vier spelers met zes punten: drie uit Italië en één uit Friesland. Uiteindelijk ging de zege naar Davide Gemma uit het Italiaanse Aosta. Aan het toernooi deden ruim 60 kinderen mee van basisscholen in de regio waaronder De Steven in Franeker.

In de barrages won Harmen Jacob Postma uit Waaksens van de sterke Davide Gemma, maar verloor van Andrea Peirano (die ook l een punt had) en Alessio Lucia. Davide won van Alessio, en zo hadden Andrea (10 jaar) en Davide (12) allebei twee punten. Zo kwam er nog een laatste barrage. De partij ging gelijk op, Davide moest een schijf offeren om door te breken, maar toen blunderde Andrea en gaf twee schijven weg en daarmee de partij. Hij stortte in, maar gaf zijn tegenstander Davide Gemma uit Aosta sportief de hand.

Finale R1

Andrea - Alessio 1-0

Davide - Harmen Jacob 0-1

R2

Alessio - Davide 0-1

Harmen Jacob- andrea 0-1

R3

Davide - Andrea 1-0

Harmen Jacob - Alessio 0-1

Andrea Peirano 2pt

Davide Gemma 2 pt.

Alessio Lucia 1 pt.

Harmen Jacob Postma 1 pt.

Finale

Andrea - Davide 0 - 1

Scholen

1. Eugenia Martinet (Aosta) average of 5,5 points

2 Gregoriusschool team 1 (Blauhús) 4,83

3 It Fûnemint team 1 (Wommels) 4,1

4 Gregoriusschool team 2 3,75

5/6 It Fûnemint team 2 / De Legeaën (Gau / Sibrandabuorren) team 3 3,5

7 De Legeaën team 2 3,3

8 It Fûnemint team 3 3,1

9 Sintmaartenschool (Boalsert) 3,1

10 De Legeaën 1 3,07

11 De Steven (Frjentsjer) 2,3