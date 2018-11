Vrijwilliger Tietsia Wentink uit Deinum krijgt bokaal Bruggenbouwer

Tietsia is een echte kartrekker en al 20 jaar één van de drijvende krachten van de activiteitencommissie in het dorp. In tijden van wisselingen en dat mensen opstapten is Tietsia altijd doorgegaan met het vrijwilligerswerk. Vele uurtjes werk heeft zij in de activiteitencommissie zitten. Mede daardoor is er sprake van een bruisend verenigingsleven in Deinum.

Zo worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een wandeltocht, kinderrommelmarkt, viswedstrijd, dierengeluidenspel, disco, Deinum’s Got Talent en het populaire Mysteriespel voor zowel volwassenen als kinderen.

Door alle verbanden

Douwe Gerlof Heering, één van de vorige bruggenbouwers, heeft Tietsia voorgedragen. Zijn motivatie: ,,In een dorp heb je van oudsher allemaal stromingen: wel kerkelijk, niet kerkelijk, voetbal of korfbal, korps of toneel, loonbedrijf A of loonbedrijf B, kroeg X of kroeg Y, et cetera. Het lukt de commissie met Tietsia om door alle verbanden heen te verbinden. Met vertrouwen en optimisme en een voortdurende glimlach is het haar gelukt om ook in moeilijke tijden nieuwe dorpsbewoners te binden aan de activiteitencommissie.”

De bokaal werd overhandigd door Marjan van der Heide, de vorige bruggenbouwer en schrijfster van het boek: “Altijd de gordijnen dicht, verhalen van vluchtelingen”. De overdracht vond plaats in het sportcomplex SF Deinum, een bloeiende fusievereniging van vier verschillende clubs waar een groot aantal vrijwilligers actief zijn, zo ook Tietsia en haar man Chris.

Bruggen bouwen

Stichting Present Noordwest Friesland, eigenaar van de bruggenbouwersbokaal, heeft als visie een beweging op gang brengen in Noordwest Friesland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. In dorpen zijn verenigingen onmisbaar voor de leefbaarheid van een dorp. Een bloeiend verenigingsleven kan alleen maar bestaan als er veel vrijwilligers zich verbinden en inzetten. Tietsia staat als bruggenbouwer van Noordwest Friesland symbool voor al die vrijwilligers.

In december wordt de bokaal nog eenmaal doorgegeven aan een andere bruggenbouwer.