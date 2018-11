Blindentolk bij voorstelling Doarp Europa van Tryater bij Steinfort Glas BV

Tryater speelt op 8 en 9 december de voorstelling Doarp Europa in het pand van Steinfort Glas in in Franeker. Voorafgaand aan die voorstelling brengen drie van de negen acteurs woensdagavond 28 november in Achlum een huiskamerversie van het stuk.

Bij de voorstelling Doarp Europa van Tryater op 8 december (om 20.15 uur) bij Steinfort Glas BV is een blindentolk van stichting Komt het zien aanwezig. De blindentolk doet live audioverslag van wat er op het toneel gebeurt. Blinde en slechtziende bezoekers horen dit via een koptelefoon.

Voor de voorstelling kunnen zij voelen aan het decor en de kostuums en wennen aan de stemmen van de spelers. De voorstelling is ook op zondagmiddag 9 december om 14.00 uur bij Steinfort te zien, dan zonder blindentolk.

Huiskamervoorstelling

Waar we wonen en waar we werken draagt bij aan wie we zijn. Daarom speelt Tryater Doarp Europa daar waar mensen zich thuis voelen: in woonkamers en bij bedrijven. Op 28 november is de huiskamerversie van Doarp Europa, met drie van de negen acteurs: Aly Bruinsma, Sonia Zwolska en Sjoerd Blom, te zien bij Roelie Greidanus in Achlum.

Steinfort Glas BV

In 1919 begonnen zwagers Pieter Steinfort en Hiele Keestra een schildersbedrijf in Franeker. Door de jaren heen verdween het schilderwerk en kwam het accent te liggen op het leveren van glas. Sinds 1986 is Steinfort Glas BV te vinden op industrieterrein Franeker-West. Vandaag de dag zijn Steinfort Glas BV en dochteronderneming Glazz.nl de grootste vlakglasbewerker van Nederland.

Over Doarp Europa

In Doarp Europa zien we een dorp, aan de rivier, op de vlakte of aan de voet van een berg. Wisselende settingen met dezelfde archetypen, mensen die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Iedere speler neemt je mee in een eigen perspectief van zijn of haar zoektocht naar het thuisgevoel, met verschillende talen van Europa en van theater.

Het concept en de regie zijn van Ira Judkovskaja. Eelco Venema schreef een groot deel van de teksten. Peter Sijbenga deed de dramaturgie. De cast bestaat uit Sjoerd Blom, Aly Bruinsma, Beppe Costa, Romke Gabe Draaijer, Klaus Jürgens, Marjolein Ley, Eva Meijering, Brecht Wassenaar en Sonia Zwolska.

Kaarten voor Doarp Europa bij Steinfort Glas BV zijn te koop op www.theaterdekoornbeurs.nl of 0517-396363. Wie gebruik wil maken van een koptelefoon met live audioverslag door de blindentolk kan die reserveren via 058-2882335. Kaarten voor de huiskamervoorstelling in Achlum: www.tryater.nl en 058-2539550.