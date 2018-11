Met Raad en Daad: de Griffie

Met Raad en Daad is de opvolger van de interviews met raadsleden van de laatste maanden. Deze nieuwe rubriek is in het leven geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven maar ook om informatie op te halen. De maatschappij verandert en de overheden veranderen mee. Kennis is overal te halen, initiatieven komen vanuit inwoners en de overheid zal meer en meer een rol als ‘facilitator’ krijgen.

Vandaag ‘de stille krachten’ op de achtergrond: De Griffie!

Wie zijn de mensen achter de Griffie? En, wat doen ze eigenlijk?

De griffie is een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners daar waart het gaat om raadsaangelegenheden en zaken over de kernteams. De taken van de medewerkers op de Griffie zijn divers. De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter, de leden, de fracties, commissies en het presidium. Zij zijn als het ware de Haarlemmer olie die zorgt dat alle processen en taken soepel (ver)lopen.

Daarnaast levert de griffie een bijdrage aan een goede publieke voorlichting zodat inwoners op hoogte blijfven van wat de raad agendeert, bespreekt en besluit. Als u wilt inspreken, fracties wilt benaderen, de raad iets wilt toesturen of meer wilt weten over raadsprocedures en planningen, dan kunt u de griffie rechtstreeks benaderen. Wij stellen ons graag aan u voor.

Tinco Lyklema stuurt als griffier de Griffie aan. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij zorgt ervoor dat de raad in positie blijft en ziet toe op de kwaliteit van het besluitvormingsproces. De griffier zit tijdens gemeenteraadsvergaderingen in de raadszaal naast de voorzitter en ondersteunt hem bij zijn taak. Hij is ook het aanspreekpunt voor insprekers tijdens raadsvergaderingen.

De griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris werken nauw samen. Zij vormen als driehoek de schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Eerste plaatsvervanger van de griffier is Wietske Bruinsma. Zij is raadsadviseur en adviseert over democratische vernieuwing en inwonerbetrokkenheid. Ze regelt alles rond de kernteams en zit tijdens kernteamvergaderingen naast de voorzitter.

Berber Bonnema is adviseur raadscommunicatie. Met de raadsadviseur bekijkt zij wat, hoe en wanneer gecommuniceerd wordt. Na de herindeling is de gemeenteraad verdrievoudigd en dit vraagt een professionele aanpak van visie, houding en gedrag. Ook het informeren en betrekken van inwoners bij plannen en beleid staan hoog in het vaandel. Hier hebben onder andere de kernteams, de pilot omgevingswet ect. een rol in. Maar daarover in later meer. Rommy Achterhof en Klaske Schots zijn griffiemedewerkers. Zij zorgen voor alle administratieve en secretariële processen. Wanneer u mailt of belt naar de griffie zult u meestal met Rommy of Klaske in contact komen. Met dit alles is de Griffie in vogelvlucht ‘drok dwaande’ !

Contact met de Griffie? Heeft u vragen over de gemeenteraad? Wilt u iets inspreken op een raadsvergadering? Of heeft u een andere vraag over hoe de gemeenteraad werkt? Bel naar: 0517-380380 en vraag naar de griffie. Of mail rechtstreeks naar : griffie@waadhoeke.nl