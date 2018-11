Germ Gjaltema: ,,Ik leer nog elke dag”

De harde schijf van Germ Gjaltema’s computer staat bomvol feitjes over het kaatsen. Regelmatig bundelt hij wetenswaardigheden voor een artikel voor in de Franeker Courant. Tijd voor een interview met deze ‘kaatsgek’, zoals hij zichzelf noemt.

De zesjarige Germ Gjaltema sprong menig weekend achterop de fiets bij zijn vader, die heel Friesland door fietste om zijn kaatswedstrijden te spelen. Hij was behoorlijk goed, speelde op het tweede niveau. De jonge Gjaltema aanschouwde de prestaties van zijn vader en diens partuur, terwijl hij zelf aan het telraam zat, of andere taken uitvoerde.

Gezelligheid

Het lag in de lijn der verwachting dat ook Germ uiteindelijk de kaatswant aantrok. Hij had er eveneens talent voor. Tijdens de PC van 1964 won hij de kleine premie. De top haalde hij echter niet, daar was hij niet goed genoeg voor. Daarnaast ging hij als een-na-oudste van het gezin al op zijn vijftiende aan het werk ,,om centjes te verdienen voor het gezin”. In de bouw, wat veel vergde van zijn energie en van zijn lichaam. ,,Ik ging op maandagochtend vroeg van huis, en was vrijdagavond laat weer thuis.”

Zo ging dat in die tijd, en klagen doet hij er niet over. Temeer omdat hij vooral mooie herinneringen heeft aan die tijd. ,,Ik had nog negen broers en zussen. Ik herinner me dat we met elkaar om tafel zaten om te eten, of om spelletjes te spelen. Domino, en dammen.” Hij genoot ervan. ,,Ik houd van gezelligheid.”

Die gezelligheid was ook een aspect dat bij het kaatsen terugkwam. Het was volgens Gjaltema vaak een kermisgebeuren, vooral in zijn jonge jeugd. ,,Was het kaatsen afgelopen, dan gingen we met z’n allen naar de herberg of de feesttent. Er was muziek, en wij dansten. De sfeer die er heerste, en die we met elkaar beleefden, dat was mooi. We hadden een echt vriendenploegje.”

Leuke prijzen

Nadat hij zijn vrouw ontmoette en vader werd van twee dochters, kreeg het kaatsen op een andere manier een plek in zijn leven. Hij ging aan de slag als jeugdtrainer en coach. Zijn dochter Monique was één van zijn pupillen, en heeft tien jaar aan de top gestaan bij de dames. Ook heren trainde hij. ,,Dat trainen was een nieuwe hobby. Dag en nacht ben ik ermee bezig geweest. Ik was in die tijd veel op de kaatsvelden. Ik kon goed met de jeugd opschieten, mocht ze graag wat leren. Zowel met de dames als met de heren hebben we toch wel leuke prijzen gewonnen.”

Hij neemt een slok van zijn koffie. ,,Je merkt wel, ik ben een beetje kaatsgek, hè?” Hij lacht. Met een fonkeling in zijn ogen vertelt hij over de keren dat hij met het dames- en het herenteam naar Lanzarote ging. Daar speelden ze de kaatsvariant die ze daar kennen, tegen de lokale bewoners. Overal hingen posters die de wedstrijden aankondigden. Gjaltema heeft er nog eentje hangen in zijn werkkamer.

Speurtocht door het land

Tijdens één van die reizen had hij Pieter Breuker mee, een bekende schrijver op het gebied van kaatsen en toenmalig voorzitter van het Keatsmuseum. ,,Hij vroeg aan mij of ik alles wilde uitzoeken over het kaatsspel dat daar op de Canarische Eilanden wordt gespeeld. Dat heb ik gedaan, en toen hij het resultaat zag, vroeg hij of ik vrijwilliger wilde worden bij het Keatsmuseum. Dat ben ik nu sinds 1999.”

Van het een rolde Gjaltema in het ander. In het kaatsmuseum vroeg iemand hem of hij de keuren wilde pakken. Daar had Gjaltema nog nooit van gehoord. ,,Het bleken verbodsbepalingen, die in elke stad werden uitgeschreven. Ik die dingen lezen, en zei: gôh, dat is leuk! Maar in het Keatsmuseum hadden ze maar weinig van die bepalingen uit de rest van Nederland. Toen zeiden ze: als je wilt, ga ze maar zoeken.”

Gjaltema kwam er al snel achter dat die bepalingen vooral in kerkarchieven te vinden zijn. Dus reisde hij het hele land door. Gaandeweg leerde hij allerlei interessante feiten. Bijvoorbeeld over de oorsprong van het kaatsen. Die ligt in Frankrijk, waar monniken binnen de kloostermuren dit spel speelden.

De adel vond het ook wel een mooie sport. ,,Alleen vonden ze de bal te hard. Ze wilden graag iets voor de hand, zodat het slaan wat prettiger werd,” vertelt Gjaltema. ,,Toen werd de racket gemaakt. En zo ontstond tennis, een sport die dus veel groter werd dan het kaatsen. Hadden ze dat racket toen niet gemaakt, dan was het kaatsen misschien wel zo groot geworden als dat tennis nu is.”

Nieuwe ontdekkingen

Al bijna twintig jaar is hij dus amateur-kaatsonderzoeker, en nog altijd doet hij nieuwe ontdekkingen over deze sport. ,,Ik vermaak me er wel prima mee”, zegt hij glunderend. ,,Geschiedenis vind ik interessant, en heeft me altijd al getrokken. Ik werk vaak bij Tresoar in Leeuwarden, waar een vast ploegje mensen is. De een is bezig met genealogie, de ander met duiventeelt. Vinden we iets wat voor een ander misschien bruikbaar is, dan laten we dat weten. Ook weer een vriendenploegje dat ik daar heb.”

Wat hij in de archieven vindt, deelt hij met het Kaetsmuseum. Daarnaast schrijft hij er artikelen over voor clubbladen van diverse kaatsverenigingen, en voor de Franeker Courant. Reacties krijgt hij na elke publicatie. ‘Moai stikje, Germ!’. Hoeveel tijd hij aan het onderzoeken en schrijven spendeert? ,,In tijd moet je niet rekenen,” zegt hij. ,,Ik sla ook wel eens dagen over. En ik kan ook niet te lang achter de computer zitten. Maar ik vind het wel mooi. Ik leer nog elke dag. Sta er soms verbaast van: wat komt er nú weer op mijn pad? Ja, heerlijk!”