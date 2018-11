Natuurlijk is Mandela mijn held, maar ik ben niet – zoals hij – vergevingsgezind. Niet ten opzichte van mezelf – ik heb heel lang last van mijn eigen lafheid en stommiteiten – en ook niet ten opzichte van anderen. Als iemand mij kwetst dan zin ik op wraak. Ooit pak ik je terug. Dat klinkt stoer, maar is onzin. Want wat win je met wraak?

Dan mijn kat. Ze was ziek en de dierenarts hielp haar. Vakkundig. Maar het deed haar pijn. Ik hield haar vast. ,,Noch even, leave skat,” zei ik. Maar Silke begreep het niet. Ze schreeuwde en keek me aan met grote verschrikte ogen. Die paniek in haar ogen, ik heb er nog last van. Maar Silke niet. Een uur later al weer, sprong ze op mijn schoot. Bij me zitten. Katten zijn niet wraakzuchtig.

Wij hebben veel meer hersenen dan katten. Maar wat is het voordeel daar eigenlijk van?