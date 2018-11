Diamanten paar leert elkaar kennen na watersnoodramp

Jan Schaper is geboren in Koudum op 3 september 1932, Janna Verhoeve kwam op 28 maart 1937 in Klundert, Noord-Brabant, ter wereld. Het echtpaar leerde elkaar kennen na de watersnoodramp in 1953.

Huis onder water

Janna Verhoeve was geëvacueerd naar Breda. Haar ouderlijk huis stond onder water. Jan Schaper was rond Breda gestationeerd als militair. Tijdens een wandeling in Breda kwamen ze elkaar tegen en ze hebben elkaar niet meer laten gaan.

Na 2 jaar verkering zijn ze naar Friesland gegaan. Jan Schaper was militair. Hij was gestationeerd in onder meer Den Haag, Leeuwarden, Groningen en Noord-Brabant. Zijn vrouw werkte destijds bij de warme bakker in Breda, zowel in de winkel als in de bakkerij zelf. Toen ze in Friesland gingen wonen zorgde zij voor de vier kinderen: drie dochters en een zoon. Ze hebben zes kleinkinderen. Allemaal meisjes.

Veel reizen

Ze hebben altijd veel gereisd. Onder andere 26 jaar naar Kreta, Griekenland. Daar hadden ze goede vakantievrienden. Ook hadden ze een stalen motorboot waar ze heel Nederland mee hebben gezien. Vorig jaar is de boot verkocht. ,,Het was te veel werk. Ken je dat gezegde? Koop een boot en werk je dood?” aldus Jan Schaper.