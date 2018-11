Jupiterdames bieden koploper goed tegenstand

Hier het verslag van de wedstrijd zoals Jupiter het instuurde. Coach Maarten Jansen was verhinderd waardoor er een mooie rol voor de geblesseerde aanvoerster Iris van der Veen was weggelegd als coach. Rianne Mendel kwam het team versterken.

Direct vanaf het begin van de wedstrijd is het spannend geweest. De dames van Jupiter hadden de opperste concentratie te pakken en daardoor kon Geel Zwart niet uitlopen. Marie-Jetske Lettinga opende de wedstrijd met een doelpunt vanaf de cirkel. In de eerste 10 minuten werden er 10 doelpunten gemaakt: 5-5.

Het was duidelijk te merken dat Geel Zwart niet gerekend had op deze felle tegenstand. De dames van Jupiter waren soms net iets te fanatiek, waardoor Geel Zwart enkele strafworpen kreeg. Gelukkig stond Annemiek Rinia top te keepen en stopte ook een strafworp.

Strafworpen

Ook Jupiter kreeg gedurende de wedstrijd een aantal strafworpen en die wist Sandra Hofstra allemaal te verzilveren. De eerste helft stonden de Franeker dames stevig te verdedigen, hadden ze snelle aanvallen en de schoten waren over het algemeen goed gericht. De eerste helft eindigde met een tussenstand van 16-17 in het voordeel van Geel Zwart.

Coach Iris was goed te spreken over het spel. Er werd goed gewerkt in de verdediging en snel geschakeld. In de tweede helft moest er nog net iets meer gelopen worden in de aanval, omdat er nog te weinig gebruik gemaakt werd van de ruimte op de cirkel. “Vol gas” was de boodschap.

Kranig weerstand

De tweede helft kreeg Jupiter het iets zwaarder, maar bood het kranig weerstand. De hoeken en Maaike Osinga werden uitgedekt, waardoor de aanvallen van Jupiter iets minder soepel verliepen. Geel Zwart liep uit naar 18-22, maar Marion Offringa speelde de sterren van de hemel, de keepster van Geel Zwart kon de balletjes precies in de linker bovenhoek niet uit het net houden en zo werd het toch weer spannend: 21-22.

Toch bracht Geel Zwart het verschil weer naar 4, 5 doelpunten. De Jupiterdames bleven strijden, maar de eindstand werd uiteindelijk 25-32. Al met al kunnen de dames tevreden terugkijken op deze wedstrijd. In de eerste drie wedstrijden van Geel Zwart kregen ze slechts 30 tegen doelpunten, en nu in één wedstrijd 25.

De doelpuntenmakers waren: Marie-jetske Lettinga (6×), Sandra Hofstra (6×), Maaike Osinga (5×), Marion Offringa (4×), Suzan Rinia (2×), Rianne Wijbenga (1×), Nynke de Jager (1×).

Volgende week wordt er op zaterdagavond uitgespeeld tegen HVS in Schagerbrug.

Overige uitslagen:

Dames midweek:Jupiter ’76- Tornado: 10-21

Heren B-jeugd :Hurry Up 2- Jupiter ’76: 23-11

Gemengde E-jeugd:Jupiter ’76- DWOW: 6-6.