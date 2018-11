FTTC glansrijk kampioen 3e divisie

Het was niet een echte verrassing, maar zaterdagavond werd het bezegeld: het eerste seniorenteam van de Franeker tafeltennisclub is glansrijk kampioen geworden in de landelijke 3e divisie.

In de naderende voorjaarscompetitie behoort FTTC 1 tot de sterkste 44 herenteams van Nederland. Een nieuwe uitdaging in de landelijke 2e divisie wacht.

In het Franeker tafeltenniscentrum de Driesprong versloegen de heren middenmoter SVE 2 uit Utrecht met 7-3. Voldoende om al twee ronden vóór het einde van de competitie de felbegeerde titel in de wacht te slepen. Wat heet: nummer twee Tafeltennis Zwolle 1 volgt op een respectabele afstand van 23 punten. Met een gemiddelde van 8,5 punt per wedstrijd is FTTC 1 dit seizoen ongenaakbaar.

Dat blijkt ook uit de individuele winstpercentages van de Franekers. Kopman Jan de Haan won al zijn zeventien enkelpartijen (100%) en zijn teamgenoten doen het niet veel minder: Arnold Terpstra (83%, 10/12, ontbreekt op de kampioensfoto), David Dijkhoff (80%, 16/20), Bram Parlevliet (80%, 16/20).

In de laatste uitwedstrijden, tegen Tafeltennis Zwolle 1 en Victory ’55 1 uit Volendam, staan vooral die winstpercentages en de daaraan gekoppelde ratings op het spel. De wedstrijden zelf zijn om des keizers baard.

Overige uitslagen