DoskoActa verliest in spannende vijfsetter

FRANEKER

Het in de hoofdklasse debuterende MA1 van DoskoActa speelde zaterdag tegen koploper Impala uit Leek. In een wedstrijd die reclame was voor het volleybal werd in de vijfde set nipt met 18-16 verloren. Van de 5 wedstrijden die het team tot dusverre speelde zijn er nu vier in een vijfsetter geëindigd.