Dertig scholen naar elfde Mearke Winsum

Voor de elfde keer wordt er een Sinterklaassprookje opgevoerd in MFC De Helling in Winsum. Van zondag 25 november tot en met 2 december wordt Ronja de roversdochter over het voetlicht gebracht. Dit jaar brengen dertig scholen uit de wijde omtrek een bezoek aan het belevingstheater.

De Friese bewerking van het boek van Astrid Lindgren is van Liuwe Tolsma, de regie van het sprookje is in handen van Romke Gabe Draaijer en Rianne Hogeveen.

Door de jaren heen is Mearke Winsum uitgegroeid tot een begrip in de wijde omtrek, voor jong en oud. De sprookjes die ten tonele worden gebracht zijn doorspekt met humor, technische hoogstandjes en verrassende elementen. Dit jaar staat in het teken van 'belevingstheater'. Dit wordt vormgegeven door verschillende technieken en effecten, op het podium én in de zaal. Er is een reusachtig decôr gebouwd, waardoor je als bezoeker midden in het verhaal zit. Ook zal de bezoeker beleven in welk seizoen een scene zich afspeelt.

Het verhaal

Ronja groeit op in een roversfamilie. De burcht van de familie staat in het bos vol gevaarlijke vogelheksen en aardmannetjes, vlakbij het ‘hellegat’. Aan de andere kant van het ‘hellegat’ staat de burcht van een rivaliserende roversfamilie. Als Ronja bevriend raakt met de zoon van de familie ‘aan de andere kant’ wordt alles anders, maar liggen er ook gevaren en uitdagingen op de loer.

Scholen uit alle windrichtingen

Dit jaar komen er dertig scholen op bezoek in De Helling, wat neerkomt op zo'n 1000 kinderen. Van oudsher komen zij van alle windrichtingen. Dit jaar is dat van Bantega tot Oosterzee en van Makkum tot aan Britsum/Cornjum. Maar ook de meeste scholen uit het voormalige Littenseradiel zijn weer van de partij. Er zijn naast de vijf schoolvoorstellingen ook vier openbare voorstellingen. De premiere is op zondag 25 november om 15.00 uur. De voorstelling van zonmdag 2 december is reeds uitverkocht, maar voor het reserveren van de overige voorstellingen of meer informatie kan worden gekeken op www.mearke.nl .