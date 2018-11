Dames 1 HMHC pakt een punt na een koude strijd

Het vertrek had nogal wat voeten in de aarde. Zo stond de Dames 1 app roodgloeiend: sleutel van het clubhuis vergeten, wekkers die niet afgingen en dames die in de kou op hun vervoer moesten wachten. Wederom werd de thermokleding uit de kast getrokken want de oostenwind was erg koud.

Fel uit de startblokken

Maar dat bracht de Harlingers niet van de wijs en zij begonnen dan ook fel aan de wedstrijd in Zuidlaren. De dames hebben afgelopen weken de tijd gehad om aan hun systemen te werken. Dit ging dan ook erg goed, maar Zuidlaren hield de druk er goed op.

Hierdoor maakte Harlingen wat kleine foutjes. De acties gingen over en weer, maar het was Harlingen dat op een klunzige manier de bal in het hoekje van de goal bracht. Niet veel later maakte Zuidlaren de gelijkmaker.

Finesses

Deze situatie herhaalde zich nog een keer, waardoor Harlingen met een eindstand van 2-2 het veld verliet. Harlingen heeft de winterstop nog nodig om de systemen te finetunen. Maar zullen daar deze week ook hard aan werken, zodat ze komende zondag nog een mooie laatste wedstrijd voor het publiek neer kunnen zetten op de Super Sunday.

De Harlinger dames spelen om 12.00 uur, waarna clinics voor de jeugdleden en de wedstrijd van de veteranen volgen.

Uitslagen HMHC