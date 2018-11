Wat is er te doen in de Koornbeurs in Franeker

Film | Todos lo saben, dinsdag 20 november, 20.15 uur

Een vrouw, Laura genaamd, woont samen met haar man en kinderen in Buenos Aires. Voor een familiefeest keren ze terug naar de geboorteplaats van Laura, een dorpje in Spanje. Gedurende deze reis vinden er enkele onverwachte gebeurtenissen plaats die geheimen naar boven brengen.

Muziek | Iris de Hond | Bewogen, donderdag 22 november, 20.15

Pianiste Iris Hond brak wereldwijd door met haar succesalbum ‘Dear World’, door Leonard Cohen bejubeld met: “A great spirit revealed!”. In het theaterconcert ‘Bewogen’ vertelt ze wat haar inspireerde om deze prachtige plaat te maken. Het is een boeiende en ontroerende vertelling over het leven van een opmerkelijke vrouw, die kracht, hoop en liefde put uit muziek. En dit geldt niet alleen voor haar: Iris speelt geregeld voor zieken, psychiatrische patiënten, vluchtelingen, daklozen en gevangenen en tilt hen met haar bezielde spel voor even boven hun dagelijks leven uit. Tijdens dit concert wisselt Iris werk van Chopin en Rachmaninov af met eigen composities en vertelt ze korte verhalen uit haar leven.

Cabaret | Martijn Kardol | Bang, vrijdag 23 november, 20.15

Martijn Kardol won in één theaterseizoen alle prijzen op het Leids Cabaret Festival en het Groninger Studenten Cabaret Festival. Een unicum. Met zijn debuut ‘Bang’ lost hij de verwachtingen moeiteloos in. Onder meer Theaterkrant gaf vier sterren: “Een opvallend evenwichtig programma. Met veel zelfspot, hilarische observaties en een superieure verteltechniek.” De cabaretier zit in deze show vol van angst voor terrorisme en vraagt zich met veel zelfspot af hoe hij daarmee om moet gaan. “Kardol slaagt erin om actuele thematiek om te zetten in geestig cabaret, en daarbij zingt hij ook nog eens drie mooie liedjes.” (de Volkskrant ****)

Verteltheater | Rudolf Nammensma | Een middag met Julie Andrews, zondag 25 november, 20.15

Tegen het machtige bergdecor van Salzburg tekent zich Julie Andrews af als de opgewekte zuster Maria. Het zijn onsterfelijke filmbeelden die haar faam brachten. Maar was dat echt wel het begin van haar carrière? Hoe zat het ook alweer met de verfilming van 'My Fair Lady' waarin 'haar' plaats werd ingenomen door Audrey Hepburn. Heeft Andrews na The Sound of Music en Mary Poppins in meer films gespeeld? Rudolf Nammensma gunt u vanmiddag een verrassende blik op haar rijke carrière. Met veel verrassend beeldmateriaal, waarop ook haar minder bekende musicalrollen aan de orde komen.

Film | Three Faces, dinsdag 27 november, 2015

Geregisseerd door Jafar Panahi. met Behnaz Jafari, Jafar Panahi en Marziyeh Rezaei. Een beroemde Iraanse actrice ontvangt een verontrustende video van een jong meisje dat haar hulp vraagt om aan haar conservatieve familie te kunnen ontsnappen. De actrice en haar vriend en regisseur Jafar Panahi proberen te begrijpen of er sprake is van manipulatie. Samen reizen ze naar het ouderlijk dorpje van het meisje in de afgelegen bergen waar voorouderlijke tradities het leven nog altijd dicteren.