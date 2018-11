Koopvaardijdienst voor zeelieden in Midlumerlaankerk

In de Mildumerlaankerk in Harlingen is zondag 25 november om 15.00 uur de jaarlijkse koopvaardijdienst. Deze dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Varenden en de Interkerkelijke Zangdienstcommissie in Harlingen onder auspiciën van de Werk Gemeenschap van Kerken.

De bemanning van de koopvaardijschepen die op dat moment in de Harlinger haven verblijven en die in andere havens verblijven worden hiervoor uitgenodigd. Maar ook alle Harlingers zijn van harte welkom in deze bijzondere dienst.

Tevens worden in deze dienst de zeevarenden en schippers herdacht die hun leven verloren op zee. De voorganger in deze Maritieme dienst is dominee Cees Glashouwer. Organist in deze dienst is dhr. D. Huurman en het Shantykoor De Skuumkoppen onder leiding van Lesley Joosten verleent haar haar muzikale medewerking.

Na afloop van dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor een kop koffie of thee.