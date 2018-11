Expositie werk cursisten ‘Kunstzennig’

Zijn cursistenaantal groeit steeds meer en het leek hem een leuk idee om hen de mogelijkheid te bieden hun werk te exposeren. ,,Ik zie dat er in de lessen mooie schilderijen gemaakt worden. Veelal worden die bij de cursisten thuis opgehangen en in een enkel geval gaan ze naar familie of vrienden. Er zitten vaak hele mooie kunstwerken tussen, die best aan een groter publiek mogen worden laten zien’’, aldus Erik Pater. ,,Het is prachtig om te zien hoe de cursisten groeien in hun vaardigheden. Ze schilderen telkens mooiere schilderijen en ik zie bij ieder een ontwikkeling in techniek én in stijl.’’

En daarom houdt Pater zaterdag 24 en zondag 25 november, van 13.00 tot 17.00 uur een expositie bij hem thuis, aan de Dr. J. Bangastraat 20 in Franeker. Geïnteresseerden zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen, ook als ze geen van de cursisten kennen.