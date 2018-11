Waadhoekekoor de Bútsoekers geeft concert in Finkum

Het Waadhoekekoor de Bútsoekers houdt zondag 25 november een meezingconcert in de Sint-Vituskerk in Finkum.

,,Herinnert u zich deze nog? Lang, lang geleden lagen we met een transistorradiootje aan het oor te luisteren naar de toppers van toen. Van Elvis en Cliff, van Fats Domino, Boudewijn de Groot en van al die anderen. We kochten hun platen, cassettebandjes en cd’s en genoten van die fantastische muziek.

Luisteren is leuk natuurlijk, maar meezingen is nog veel mooier. In Sint-Annaparochie heeft het voormalige shantykoor gekozen voor nieuw repertoire. Dat wil zeggen: de mannen hebben oud materiaal uit de 60er, 70er jaren in een nieuw jasje gestoken. Waadhoekekoor de Bútsoekers is er trots op deze ‘golden oldies’ te mogen zingen in kerken en theaters in de wijde omtrek.

Sinds enige tijd gebeurt dit in de vorm van ‘meezingconcerten’. Na successen in Goënga, Engelum en Franeker is het binnenkort de beurt aan Finkum. Het koor zingt zèlf een aantal hits, enkele solisten stappen moedig naar voren, maar ook het publiek wordt nadrukkelijk gevraagd met vijf of zes liedjes mee te zingen. De tekst staat op grote tekstborden, die zelfs achterin de kerk te lezen zijn.

Meer informatie over het koor is te vinden op www.Waadhoekekoor de Bútsoekers. Het meezingconcert in Finkum begint om 15.00 uur. De deuren gaan een half uur van te voren open. De entree is gratis.