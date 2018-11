Lezing over vrijmetselaar Mozart bij Deugd en IJver

Gabriël Vriens verzorgt dinsdag 27 november bij de loge Deugd en IJver in Harlingen een lezing over componist, pianist, violist en dirigent Wolfgang Amadeus Mozart.

Iedereen kent wel muziek van Mozart. Zijn muziek is volgens velen elegant, mooi, diepgaand wat betreft emoties en voor velen toegankelijk. Mozart is een sleutelfiguur in de klassieke muziek. Hij bracht vernieuwingen aan in de muziek qua structuur, maar vooral in de gevoelsmatige kant van de muziek.

In deze lezing zullen enkele bekende muziekstukken worden beluisterd, waarbij speciaal gelet wordt op die bijzondere diepgang betreffende structuur en emoties, die in deze mooie en elegante muziek aanwezig is. Over Mozart zijn vele boeken, beschouwingen en andere artikelen geschreven. Maar wat velen niet weten is, dat hij ook vrijmetselaar was.

Gabriël Vriens

Gabriël Vriens verzorgt vele lezingen in Friesland en daarbuiten. De onderwerpen betreffen kunst, architectuur, klassieke muziek, Christelijke kunst en Friese onderwerpen als het landschap, de elf steden, kerken, stinsen en staten, molens en boerderijen. Zijn enthousiasme, humor en kennis van zaken hierover wordt door toehoorders erg gewaardeerd.

De lezing is dinsdag 27 november en begint om 20.00 uur, vanaf 19:30 uur zijn de deuren geopend. De lezing vindt plaats in de Doopsgezinde kerk aan de Zoutsloot in Harlingen.

Belangstellenden hoeven zich niet vooraf aan te melden en de toegang is gratis. Het lidmaatschap van onze loge in Harlingen staat alleen open voor mannen, maar op deze avond zijn ook vrouwen van harte welkom.