Opnieuw twee Franekers aangehouden voor overval op pizzakoerier Wergea

De politie heeft vrijdagmorgen nog twee Franekers aangehouden in verband met de overval dinsdagnacht op een pizzakoerier in Wergea. De twee stadgenoten van de eerder aangehouden jongens zijn 19 en 21 jaar.

De politie kwam het tweetal op het spoor op basis van nieuwe informatie. Het onderzoek wordt voortgezet. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen met tips die kunnen helpen bij het verdere onderzoek.

Wie iets bijzonders heeft gezien dat van belang kan zijn bij het onderzoek kan die informatie doorgeven via 0900 - 8844, Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000. Politie.nl of Via de politie-app