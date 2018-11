Onvoldoende loten verkocht in loterij Willem Barentsz

Ondanks de hoofdprijs van een woning aan de Noordijs in Harlingen en overige prijzen als een auto en fietsen, is het Loterijteam van de Willem Barentsz in Harlingen er niet in geslaagd voldoende loten te verkopen. De loterij is afgebroken en wie een lot heeft gekocht krijgt binnenkort zijn geld terug.

De loterij eindigt officieel op 15 november. Ondanks een groot aantal verkochte loten is het niet gelukt om het benodigde aantal van 7500 te halen. De wettelijke looptijd van de loterij bedroeg 6 maanden en die termijn kan niet worden verlengd.

Positieve reacties

Voor de stichting was de loterij toch een succes. Afgezien van de vele positieve reacties leverde de loterij ook een groot aantal donaties op. Veel kopers hebben hun lot namelijk gedoneerd en hoeven hun geld dus niet terug. De afhandeling van de loterij duurt ongeveer twee weken.

Doel was om met de verloting een bedrag van 700.000 euro binnen te halen voor de verdere afbouw van de replica van het schip van Willem Barentsz. Het stopzetten van de loterij is een teleurstelling voor de bouwers, Provinciale Staten kwam woensdag met een meevaller. Provinsje Fryslân komt met een bedrag van 100.000 euro over de brug voor het schip.

De Witte Swaen dobbert nu vrolijk in het dokje in de haven van Harlingen. Na 1 april gaat het project weer open voor publiek en zijn belangstellenden welkom in het bezoekerscentrum en op het schip.