Politie lost schoten bij aanhouding Franekers (16 en 17) na overval

De politie heeft dinsdagnacht rond 2.00 uur twee jongemannen van 16 en 17 jaar uit Franeker aangehouden op verdenking van een gewapende overval op een pizzakoerier in Wergea. Bij de aanhouding zijn schoten gelost door de politie. Het tweetal had wapens in de auto liggen.

Toen de koerier, in het bijzijn van twee andere personen, zijn bestelling rond 1.30 uur wilde afleveren op de Greate Kritewei in Wergea werd hij overvallen door het tweetal. Daarbij werd de auto van de koerier gestolen. Het tweetal ging er vandoor in de richting van Heerenveen.

Achtervolging

Politieagenten die de achtervolging inzetten hebben het tweetal weten aan te houden. Op enig moment reed de bestuurder zichzelf klem. De auto botste op een hekwerk van een bedrijf op de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen.

De verdachten hebben nog een poging gedaan weg te komen. Bij de aanhouding van de verdachten zijn schoten gelost. Niemand raakte gewond. De auto en de twee vuurwapens die daarin lagen zijn in beslag genomen. Het gebruik van het dienstwapen wordt intern onderzocht. De recherche heeft de zaak verder in onderzoek.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen met tips die kunnen helpen bij het verdere onderzoek. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe beide jongemannen in Wergea terecht zijn gekomen. Wie iets heeft gezien kan dat melden via 0900 - 8844 of anoniem via 0800 - 7000.