,,Ik wil een nieuwe kunststroming creëren”

Te midden van bakjes met kleurrijke porseleinscherven is waar we Suliman treffen. Zijn atelier is in een gang van Zienn! in Leeuwarden, waar overal kunstwerken van verschillende makers te bekijken zijn. Suliman knipt met een tang de scherven op maat voor een nieuw mozaïekwerk: een boom en gazelles onder een kleurrijke lucht. Een werk waar hij al veel uren in heeft zitten, en nog veel uren mee zal vullen. Maar uiteindelijk zal er lang niet zoveel werk in zitten als in het mozaïek dat in één van de expositieruimtes aan de muur pronkt.

Verleden in Syrië

Met het beetje Nederlands dat hij spreekt, geholpen door Google Translate op zijn telefoon, licht hij het kunstwerk toe. Het is een werk dat vertelt over zijn verleden in Syrië. Over straaljagers die gebouwen bombarderen, over de gevangenis (,,de hel op aarde”) waar duizenden onschuldige mensen mishandelingen - en erger - ondergaan. De ontheemden, die gewond en met de weinige spullen die ze hebben weten te redden, vluchten over land en zee. ,,Ze zijn moe, hebben honger en dorst”, vertelt Suliman. ,,Ik huil voor deze mensen.” Het zijn beelden die hij met eigen ogen heeft gezien, en gebeurtenissen die hij zelf heeft meegemaakt.

Vrijheid

Een groot deel van het werk gaat over Nederland. Een molen, een luchtballon, kleurrijke tulpenvelden. Een gevluchte moeder en dochter die elkaar kwijt waren geraakt, maar na lange tijd weer herenigd zijn. Ze staan op een uitgestrekte hand. ,,Nederland is open voor mensen. Hier heb je vrijheid. Dat is mooi. Heel mooi.” Boven dit alles staat een grote zon. De zon waar Suliman zich graag aan vergaapt sinds hij in het azc in Sint Annaparochie woont. In dit werk staat hij voor verbondenheid. ,,Iedereen over de wereld ziet dezelfde zon.”

Hart en ziel

Maar liefst 25 dagen heeft Suliman aan dit kunstwerk gewerkt. ,,Met hart en ziel.” Makkelijk was het niet altijd. Het maken van het werk was voor hem deels een manier om zijn eigen verleden te verwerken. Tot 2012 woonde hij in Hama, ten noorden van Damascus. Hij werkte er als tekendocent, grafisch ontwerper en kunstenaar. Op een dag werd hij opgeroepen om in het leger te gaan. Maar hij had geen militaire achtergrond, en wilde niet vechten. Hij vluchtte naar Europa. Via Hongarije is hij in Nederland beland. Later werd zijn huis in Hama gebombardeerd. ,,Alle kunstwerken die ik had gemaakt: weg.”

Nieuw leven

De vraag of hij wel of niet een verblijfsvergunning krijgt, heeft hem sinds zijn aankomst in Nederland veel stress en slapeloze nachten opgeleverd. Hij werd een paar keer naar een andere locatie geplaatst. Maar toen hij in Sint Annaparochie terecht kwam, besloot hij dit te zien als het begin van een nieuw leven. Eentje waarin hij zijn artistieke bestaan tot volle glorie wil brengen. Tijdens een korte kortleiding door Zienn! toont hij zijn vele schilderwerken. Trots is hij op een paar werken die hij met stengels tarwe heeft gemaakt; bijvoorbeeld een werk van een molen die tegen de zwarte achtergrond bijna van goud lijkt. Het liefst zou hij ook nog kunstwerken van koper willen maken. ,,Ik wil een nieuwe kunststroming creëren”, zegt hij. ,,Dat is mijn droom.”

Voor het realiseren van deze droom, heeft zoekt hij nog wel een geschikte werkruimte. Zij die iets geschikts weten, kunnen contact opnemen via sintannaparochie@coa.nl t.a.v. Mirjam. Mensen die het kunstwerk van Suliman willen bekijken, kunnen tot 31 december elke dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur terecht bij Zienn!, aan de Nieuweweg 3 in Leeuwarden. Ook zondag van 12.00 tot 17.00 uur is Zienn! open.