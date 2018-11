Eindeloze verzameling

,,Ik hou niet op hoor! Het kan nóg gekker!” In zijn kamer vol kasten die weer vol staan met talloze verzamelmappen, toont Boorsma allerlei vervoersbewijzen. Treinkaartjes met name, maar ook vliegtickets, tram- en metrokaartjes en kaartjes van kabelbanen. Hij verzamelt ze al ongeveer veertig jaar. De kiem werd gelegd toen hij als kind een modeltrein kreeg. ,,Wat sprak me daarin aan? Ik had er gewoon interesse in. Het was een jongenshobby.” Hij verzamelde folders van de spoorwegen en knipsels uit kranten. Maar zo rond zijn achttiende kreeg hij vooral belangstelling voor treinkaartjes. ,,Al heb ik op de lagere school al een plakboek over de spoorwegen gemaakt. Daarin heb ik ook een treinkaartje geplakt. Dus het zat er toen ook al wat in.”

Bijzondere stukken

Het ‘treinkaartvirus’ werd pas echt goed aangewakkerd nadat hij bevriend raakte met iemand die ook treinkaartjes spaarde. Boorsma woonde toen nog in Buitenpost, zijn kameraad in de buurt. ,,Hij stapte twee keer per week op de fiets naar het station van Buitenpost om treinkaartjes te zoeken in prullenbakken en op perrons. Hij werd mijn eerste ruilmaatje.” Dat bleef hij tot zijn overlijden, vorig jaar. Boorsma kreeg zijn volledige collectie aangeboden door de nabestaanden. ,,Dat zijn denk ik 35.000 vervoersbewijzen, en ik had er zelf al iets van 100.000.”

Dat enorme aantal heeft hij voor een deel te danken aan het exposeren van zijn verzameling, iets wat hij sinds eind jaren tachtig doet. Op hobbybeurzen, maar ook in winkelcentra, toont hij zijn collectie. Deze maand staat hij voor het tiende jaar op de Verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht. ,,Er is een man uit Leiden, geen idéé hoe hij heet, maar die komt elke keer met een envelopje met kaartjes die hij speciaal voor mij heeft bewaard. Ik ga graag naar hobbybeurzen. Ik vind het leuk om te vertellen over mijn verzameling, en over de bijzondere stukken die ik heb.”

Wat die bijzondere stukken zijn? Hij steekt van wal door te wijzen op een kaartenbak die honderd jaar aan Nederlandse treinkaartjes bevat - van 1882 tot 1983. Dan toont hij enkele lijsten met kaartjes van rond 1900, met name uit Duitsland. Hij komt op gang als een boemel; hoe meer hij laat zien, hoe meer bijzondere kaarten er in hem opkomen die hij wil tonen. ,,Ik kocht een aantal jaar geleden een grote partij oude kaartjes uit de periode 1880 tot 1920, met name eerste klas, in uitmúntende staat. Afkomstig van een rijke doktersfamilie die toen al met de trein op vakantie ging. De naam staat er nog op. Zo bijzonder, dit soort kaartjes vind ik nooit meer.”

Eén grote familie

Van de weinige vervoersbewijsverzamelaars die Nederland rijk is, behoort hij tot het handjevol verzamelaars dat belangstelling heeft voor internationale kaartjes. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië: ,,De héle wereld heb ik. Ik heb ook kaartjes uit China. De taal die erop staat, daar snap ik geen barst van, maar ze zijn grafisch gewoon heel mooi.” Hij heeft connecties over de hele wereld, en is aangesloten bij twee verzamelclubs: één in Engeland en één in Duitsland.

Boorsma: ,,De Duitse club is één grote familie. Ik had vroeger geleerd dat je in Duitsland mensen met ‘u’ moet aanspreken, en pas als je ze goed kent ‘je’ mag gebruiken. Nou, vanaf de eerste dag was het jou en jij. We gunnen elkaar veel, en weten van elkaar wat we verzamelen en nog zoeken. Dus houden we voor elkaar de ogen open. Vind ik een kaartje dat iemand heel graag wil, dan hoef ik er geen geld voor. Niet in die grote familie.”

Friese geschiedenis

Hij sneupt weer verder door zijn collectie. ,,Wat ook echt een pronkstuk is, is dit.” Hij pakt een oude foto van Franeker. ,,De tram reed hier langs de Stadsherberg. Wat nu de Albert Heijn is, was vroeger het station van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM). Het spoor ging richting de Poiesz. Daar ging het spoor het Hitzumer Binnenpad op. Ook had je in Franeker het Staatsspoor Leeuwarden-Harlingen. Het Dokkumer Lokaaltje, oftewel het Noord-Friese Lokaalspoor, reed hier ook. En daar heb ik dit vervoerbewijs van.” Hij laat een A4 zien. ,,Of nou ja, een kopie. Het is het eerste kaartje dat uitgegeven werd op de Franeker halte. Dat ligt hier in het Franeker archief. Ik heb ‘m daar gezien en deze foto gemaakt.” Hij lacht: ,,Wat hád ik dat kaartje er graag uit willen halen!”

Liefst zou hij nog meer vervoersbewijzen uit de periode van de trams willen krijgen. ,,Het is toch een stukje van de Friese geschiedenis.” Vooral van het Dokkumer Lokaaltje zijn er nog maar weinig vervoersbewijzen over. Hij toont een kaartje dat er niet al te fraai meer uit ziet. ,,Dit is wel een origineel, maar in zeer slechte staat. Ik stond met een artikel in de Leeuwarder Courant, en naar aanleiding daarvan belde een man mij. Hij had nog een kaartje van de laatste rit vanuit Marrum. Dat kaartje had hij tien jaar in zijn portemonnee bewaard.”

Waardevolle toevalstreffer

Soms krijgt hij een echte kick door zijn hobby. ,,Na een van de beurzen waar ik op stond, werd een kistje met oude kartonnen kaartjes gebracht. Na opening bleken er ruim negentig verschillende oude tramkaartjes van de NTM in te zitten, waarvan ik de meeste trajecten nog nooit eerder had gezien en die ook bij andere verzamelaars niet bekend waren. Zelfs tramkaartjes uit Franeker en omgeving zaten er bij. Een toevalstreffer, dus!”

Hoeveel kaartjes hij nog denkt te missen? ,,Het voordeel van deze hobby is dat ik deze verzameling niet compleet kan krijgen. Daar hoef ik me niet druk om te maken.” Eens heeft hij berekend hoeveel treinkaartjes er mogelijk zijn uitgegeven op het traject tussen Leeuwarden en Groningen, sinds de invoering van het computerkaartje in 1982. ,,Ik kwam uit op 150.000. En voor heel Nederland komt het voor dit model neer op miljóenen. Ik heb nu 11.500 van dit model, maar wil er nog steeds wel bij.”

Niet dat hij op dit moment een tekort heeft aan kaartjes. Hij heeft de collectie van zijn overleden vriend nog om uit te pluizen, plus nog een groot aantal dozen en enveloppen. ,,Daarmee ben ik wel vier jaar onder de pannen. Er komen alleen steeds meer kaartjes bij, dus over vier jaar is het nog steeds zo dat ik er vier jaar mee bezig zal zijn.” Er is namelijk meer dan zijn verzamelhobby, zoals zijn gezin. ,,Ik probeer er een uurtje of zes per week aan deze hobby te besteden. Maar eigenlijk kan ik hier wel hele dagen mee vullen.”

Heeft u nog kaartjes en wilt u er van af, Willem heeft er altijd belangstelling voor. U kunt ze bij hem brengen aan het Suze Groenewegplein 7.