‘Leefbaarheid, duurzaamheid en betrokkenheid moeten centraal staan bij elk onderwerp in de raadsvergadering’

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek ‘Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Eind oktober is raadslid Esther Keizer gestopt, vandaag stelt het nieuwe raadslid voor het CDA zich voor: Dorine Vlaar-Vroonland.

Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf

Ik ben Dorine Vlaar-Vroonland. Ik woon met mijn man en twee zoontjes (6 en 2 jaar) in Franeker. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en ben voorheen werkzaam geweest als (financieel) administratieve medewerker. Momenteel is mijn focus op mijn gezin en het raadswerk voor onze gemeente Waadhoeke. Ook doe ik nog pro deo werk als secretaris bestuur CDA Waadhoeke.

In mijn vrije tijd houd ik van actief zijn met mijn man en kinderen. We zoeken graag de bossen en meren op voor wandelingen of fietstochten.

Ik houd ook erg van reizen en andere culturen ervaren. Afgelopen meivakantie zijn we naar Griekenland geweest. Bewust worden van anderen en andere culturen is een ervaring die ik graag mee wil geven aan mijn kinderen.

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

Mijn visie voor Waadhoeke is een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt. Leefbaarheid, duurzaamheid en betrokkenheid vind ik mooie woorden die centraal moeten staan in elk onderwerp wat behandeld zal worden tijdens raadsvergaderingen.

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Er is altijd al gevraagd naar de input van inwoners bij beleidszaken. De gemeente heeft het concept ‘nabij besturen’ in een ander jasje gestoken om er op een nieuwe manier (via kernteams) focus op te leggen. Natuurlijk is de input van inwoners belangrijk! Daar doen wij als raadsleden ons werk voor: ‘Samen, met de burgers, naar een mooier Waadhoeke’.

Ik heb dinsdag mijn eerste kernteamvergadering gehad. Meteen een vuurdoop in het onderwerp ‘arbeidsmigranten’. Zoveel landelijk als regionaal wordt hier veel over gesproken. Voor Waadhoeke wil het college in samenwerking met de raad en kernteams tot een passende oplossing komen voor zowel de dorpen, de werkgevers, en de arbeidsmigranten.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Mensen kunnen me op alle onderwerpen aanspreken. Daar is een raadslid voor. Als volksvertegenwoordiger is het belangrijk goed contact te houden met de inwoners en naar alle verschillende standpunten en meningen te luisteren. Deze input of vragen zal ik meenemen naar mijn CDA fractie om samen tot een oplossing te komen.

Binnen de fractie wil ik mij inzetten voor (jonge) gezinnen. Ik gebruik mijn eigen ervaring met mijn gezin als leidraad. Voor kinderen is het belangrijk dat zij opgroeien in een veilig omgeving. Scholen moeten, zowel in de dorpen als de stad, goed bereikbaar zijn. Ook de kwaliteit en de samenstelling van het onderwijs is belangrijk; denk aan de mogelijk van een brede school of integraal kindcentrum.

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

Tijdens mijn studie Bedrijfskunde heb ik genoten van mijn half jaar studeren in Frankrijk. Ik was net klaar met mijn bachelor thesis en had dus een drukke periode achter de rug. In het zuiden van Frankrijk heb ik heerlijk kunnen genieten van de mooie natuur, de verschillende culturen en de Franse manier van studeren en werken. Maar mijn grootste trots is mijn gezin: mijn man en mijn twee fantastische kinderen.