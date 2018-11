Publiekslezing Academie: ‘Wat gebeurt er in een verzilte bodem?’

Prof Joana Falcao Salles (RUG) komt bij de Academie van Franeker vertellen hoe micro-organismen planten kunnen helpen om in zilte grond te (over)leven. De publiekslezing is 21 november in de collegezaal van de Academie van Franeker aan de Breedeplaats.

Ademloos luisterden 75 belangstellenden naar het eerste publiekscollege over Verzilting door Prof Pier Vellinga. Met veel vragen na afloop. Op woensdag 21 november vindt om 20.30 uur het tweede publiekscollege plaats over dit onderwerp, door professor Joana Falcao Salles van de Universiteit Groningen. Zij gaat dieper in op de materie laat de toehoorders kennismaken met actueel en baanbrekend onderzoek.

Verzilting, het steeds zouter worden van landbouwgrond, is wereldwijd een toenemend probleem en is daarom hèt onderzoekspeerpunt van de Academie van Franeker.

Micro-organismen

Professor Joana Falcao Salles is als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in onderzoek naar micro-organismen in de bodem. Zij zoekt met name naar micro-organismen die planten kunnen helpen om ook in verzilte grond te gedijen. Dit is mogelijk een van de belangrijkste ontwikkelingen in het leren omgaan met de verziltingsproblematiek.

Professor Joana Falcao Salles is van Braziliaanse komaf, maar zal haar college in de Nederlandse taal verzorgen.

De duur van de lezing is ongeveer drie kwartier waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 21 november start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker.

Toegangskaartjes á €7 zijn verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. Aanmelden voor dit college is niet nodig. Bij grote belangstelling wordt uitgeweken naar de Martinikerk.