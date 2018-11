MS-patiënte uit Tzum: ‘Ik laat mij niet kapot maken, ik maak MS kapot’

,,Ik laat mij niet kapot maken door mijn MS maar ik maak mijn MS kapot. Ik ben er helemaal klaar mee en ga de strijd aan en kom als winnaar uit deze strijd. Geen twijfel mogelijk,’’ zegt Van der Ploeg: ,,In Nederland ben ik uitbehandeld, maar in het buitenland is stamceltransplantatie mogelijk. Hier wordt dat niet vergoed, onbegrijpelijk want er zijn veel goede resultaten. Daarom reis ik donderdag naar India, ik wil er alles aan gedaan hebben. Het is frustrerend dat je in Nederland aan je lot overgelaten wordt.’’

Ruim dertig jaar geleden kwam ze voor de liefde van Duitsland naar Nederland. Samen met haar Tjeerd bouwde ze in Tzum een fijn bestaan op. Ze genoot van hun gezamenlijke hobby, de aquaria met allerlei vissen en siergarnalen, en van haar werk bij justitie. Samen spaarden ze voor een camper om mee rond te kunnen reizen.

Schouderklachten...

Haar ziekte gooide roet in het eten, in 2010 werd MS vastgesteld: ,,Ik ging met schouderklachten naar de dokter en hoorde na vele onderzoeken wat er met me aan de hand was. De eerste paar jaar hield de ziekte zich rustig, had ik er weinig last van. De laatste twee jaar ben ik hard achteruit gegaan, vooral lopen gaat nu erg moeizaam.’’ Van der Ploeg, 51 jaar, is in Nederland uitbehandeld: ,,Als ik niets doe, beland ik in een rolstoel of op bed, dat wil ik niet. Als het zo blijft zoals het nu is, ben ik dik tevreden. Alles meer zie ik als een cadeau.’’ Ze verdiepte zich in stamceltransplantatie. Gezonde cellen worden afgenomen en apart gezet, door bestraling wordt het afweersysteem plat gelegd waarna de gezonde cellen terug worden geplaatst.

,,Het wordt zwaar, het lichaam krijgt veel te verduren. Operaties, narcose en chemokuren. Daarna volgt lange revalidatie.’’ Op vrij korte termijn kon Van der Ploeg in India terecht: ,,Ik ben de laatste tijd hard achteruit gegaan, er is haast geboden. Aanvankelijk zou ik in januari naar Mexico, maar dat kan te laat zijn. India is bovendien een stuk goedkoper en het protocol daar sluit aan bij het Nederlandse protocol.’’

Doneeractie en pensioenverzekering

Om het nodige bedrag voor de transplantatie bij elkaar te krijgen, startte Van der Ploeg een doneeractie. ,,Overweldigend hoeveel mensen geld gestort hebben, wildvreemde mensen soms. Niet te bevatten. Vanuit mijn werk heb ik zoveel steun gekregen, mijn werk werd aangepast zodat ik toch kon blijven werken en er werden allemaal acties voor me op touw gezet om geld binnen te halen. Zo’n fijne club! Ook hier in de buurt werd er van alles georganiseerd voor me. Het bedrijf waar mijn man werkt, Astra Faam, doneerde en ga zo maar door. Echt ongelooflijk, ik lijk wel een kleine beroemdheid. Om het financieel rond te krijgen, heb ik mijn pensioenverzekering afgekocht. We spaarden voor een camper maar wat heb ik daaraan als ik zo ben als nu? Ik deed mijn verhaal en kreeg veel begrip, het hele bedrag werd op mijn rekening gestort.’’

Begeleidster

Daarmee was Van der Ploeg er nog niet. Er moet iemand met haar mee om haar te begeleiden: ,,Geen snoepreisje naar India zoals velen dachten. De reis duurt ruim een maand en al die tijd verblijven we in quarantaine. Je zit al die tijd met mij opgescheept. Mijn schoonzus zou mee, maar zij raakte verhinderd, een kennis die mee zou, brak haar arm. Tjeerd kan niet mee, hij heeft zijn werk en de zorg voor de dieren. Even was er paniek, toen heb ik op Facebook een oproepje gedaan. Daar reageerde Harmke van der Galiën uit de Westereen op. Ik kende haar niet, maar ze wilde graag mee. We kwamen in contact en het klikte meteen enorm. Ze staat me nu al met raad en daad bij.’’

Kirsten 2.0

Vlak voor de kerst komt Van der Ploeg terug naar Tzum: ,,Vorige week was ik jarig, mijn verjaardag vier ik eigenlijk nooit. Maar als de transplantatie aanslaat, wordt die dag mijn nieuwe verjaardag en die ga ik zeker vieren! Dan ben ik Kirsten 2.0. Ik ben niet iemand die in de slachtofferrol kruipt. Accepteer het en maak er wat van.’’ Nuchter als Kirsten is, liet ze een week voor vertrek haar lange haar af knippen voor de Stichting Haarwensen: ,,Mijn haar gaat er met de chemo toch af, dan kan ik het beter doneren. Kinderen zonder haar dat vind ik zo zielig.’’

Kirsten van der Ploeg is in India te volgen via een blog op Facebook: HSCT Kirsten in India.