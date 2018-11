Lezing Fryske Gea over reislustige vissen

– It Fryske Gea houdt zaterdag 24 november van 10.30 tot 11.30 uur in het nieuwe Afsluit Wadden Center de lezing ‘Het neusje van de paling’. De lezing wordt gegeven door natuurgids Meinard Bos en gaat over reislustige vissen over de hele wereld.

De verborgen onderwaterwereld is veel complexer en interessanter dan menig een waarschijnlijk in eerste instantie denkt. Zo hebben vissen een enorme behoefte om te reizen? Het zit als het ware in hun bloed.

It Fryske Gea en de Waddenvereniging hebben natuurgids Meinard Bos gevraagd een mini-collegetour te geven over dit bij velen nog onbekende onderwerp. In één uur tijd vertelt hij waarom vissen zo ver reizen en wat een vismigratierivier is.

Paling

Neem bijvoorbeeld de paling, deze reist ongeveer 6000 kilometer van het zoete water in Nederland naar het zoute water van de Sargassozee. Deze zee, ten noorden van de Atlantische oceaan, is het liefdesoord voor palingen en ook hun geboorteplek.

Langzaam drijven de jonge vissen hier mee met de stroming van het water en worden zo meegesleurd naar de kust. Waarna ze steeds verder landinwaarts trekken tijdens het opgroeien. Na een lange reis met allerlei gevaren belanden ze uiteindelijk aan de rand van het IJsselmeer.

Vismigratierivier

Hier stoten zij hun neus tegen de Afsluitdijk… en dan? Tijdens deze lezing ontdekken deelnemers hoe dit verhaal afloopt. Een mooie manier om meer te leren over vissen en de natuur rondom de vismigratierivier.

Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren tot drie uur via www.itfryskegea.nl38 14 48.