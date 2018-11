Het was liefde op het eerste gezicht tussen Marten de Vries en Jeltje de Groot op die dansles in Menaam. En dat is niet meer veranderd. Maandag vierden ze hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Anderhalf jaar later, inmiddels 1958, traden ze het in het huwelijk. Marten de Vries is geboren in Bitgum op 25 januari 1940, Jeltje de Groot werd geboren op 10 juni 1940 in Engelum. Samen kregen ze vier zonen, waar ze ontzettend dankbaar voor zijn.

Maren de Vries was veel van huis om zijn werk voor het familietransportbedrijf en zijn vrouw was hulp in de huishouding bij diverse gezinnen en zorgde thuis voor de jongens.

Inmiddels zijn er elf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. En er zijn nog vier achterkleinkinderen op komst. Een grote rijkdom noemen ze het. Elke dag beleven ze veel plezier en geluk aan de contacten met alle kinderen.

Nu er meer tijd is om te genieten gaat het echtpaar er regelmatig op uit met de eigen camper. De fietsen gaan mee en heel Nederland wordt ontdekt. Maar als er tijdens één van deze tripjes een kind, klein- of achterkleinkind jarig is, wordt de camper snel weer richting Friesland gekeerd en komen ze thuis om het samen te vieren.

Zondag hebben ze samen met al hun dierbaren een mooi feest ter ere van dit jubileum gevierd en ze hopen dat er nog vele van zulke momenten samen mogen volgen.