Recensie: De muzikale perfectie van Swing Du Nord

HARLINGEN

Het tweede concert dit seizoen van het Centrum Traditionele Jazz Harlingen in een goed gevulde Singerzaal van Stadsschouwburg Trebol in Harlingen is zondag 11 november een bijzondere muzikale happening geworden. Op het podium stond Swing Du Nord, bestaande uit vier topmuzikanten die een de passie delen voor de typische swingmuziek uit de jaren 40, 50 en 60 en melancholische, opzwepende zigeunermuziek. Muziek die zij tot in de puntjes beheersen.