Jan-Willem van Kruyssen aanjager voor groei Friese korpsen

Van Kruyssen is aangesteld door de Organisatie voor Muziekverenigingen in Fryslân OMF, waarbij de 225 muziekverenigingen in Friesland aangesloten zijn.

,,Om te zorgen dat er niet minder maar meer mensen muziek maken is er de afgelopen tijd gezocht naar een aanjager die samen met de verenigingen en de besturen aan de slag gaat met het plan ‘van krimp naar groei’, laat de OMF weten.

Jan-Willem van Kruyssen is een onafhankelijke verbinder die gaat ondersteunen en zorgt voor het delen van kennis. Ook is Van Kruyssen muzikant, componist en cultureel ondernemer. Hij heeft ervaring in binnen- en buitenland en door deze ervaring een groot netwerk.

Sinds eind 2014 is hij werkzaam voor meerdere projecten van LF2018 en in opdracht van de provincie heeft hij vele processen ondersteund met (internationale) fondsenwerving. Van Kruyssen richt zich met name op het versterken van bestuurskracht van verenigingen zodat er een blijvende groei en ontwikkeling komt. Het plan ‘van krimp naar groei’ ontving van de provincie Fryslân een ondersteuning van € 100.000.