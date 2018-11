Handbalsters Jupiter boeken eerste winst

,,Na een vliegende start met doelpunten van Sandra Hofstra en Marion Offringa, wist ZAP de achterstand snel weer weg te werken en zelfs voor te komen met 1 doelpunt. Wederom was het een doelpunt van Sandra die Jupiter weer op gelijke hoogte bracht. Vervolgens werd er door Iris van der Veen gescoord vanaf de middenopbouw.

Met een snelle break van Marie-jetske Lettinga en een goal van Maaike Osinga werd er een kleine voorsprong van 6-4 opgebouwd. Toch wist ZAP steeds in de voetsporen van Jupiter te blijven. Voor rust werden er nog doelpunten gemaakt door Iris, Maaike, Marie-jetske en Marion. Het doelpunt van Rianne Wijbenga moet nog even apart genoemd. Deze zat weer perfect boven in het hoekje. Ruststand: 12-10.

Meer praten

Tijdens de rust kregen de dames van coach Maarten Jansen te horen dat er beter gepraat moest worden in de dekking en dat de aanval een beetje slordig was. Aandachtspuntjes voor de tweede helft dus.

Direct na rust begon Jupiter weer sterk. Maaike scoorde uit de eerste aanval en even later bracht Marie-jetske de stand op 14-10. Verdedigend zat het goed in elkaar en keepster Annemiek Rinia voorkwam ook een aantal ‘zekere’ scores.

De Jupiterdames liepen via 15-12 door doelpunten van Sandra, een prachtig doelpunt van Marije Bijlsma vanaf de cirkel en twee van Iris uit naar een comfortabele stand van 19-12. De Jupiterdames hadden toen even een inkakmomentje. ZAP wist maar liefst 6 keer te scoren met maar 1 tegendoelpunt van Jupiter gemaakt door Marie-jetske. Gelukkig kwam de scheidsrechter toen met het verlossende fluitje. Eindstand 20-18, dus eindelijk winst aan de zijde van Jupiter.’’

Komend weekend spelen de dames weer thuis om 12.25 uur tegen koploper Geel Zwart.

Overige uitslagen:

Heren B-jeugdJupiter ’76- SVBO/E&O: 10 - 35

Dames B-jeugdJupiter ’76- ZAP: 8 - 20

Gemengde D-jeugdJupiter ’76- Hollandia T: 7 - 22

Gemengde E-jeugdJupiter ’76- DSO 2: 7 - 3