Wat is er de komende week te doen in de Koornbeurs

Film: The Children Act

Het huwelijk van rechter Fiona Maye (Emma Thompson) met haar man (Stanly Tucci) staat op losse schroeven. Ze stort zich op een ingewikkelde zaak waarbij een doodzieke 17-jarige jongen (Fionn Whitehead), gediagnosticeerd met kanker, behandeling weigert op grond van de religieuze overtuigingen van zijn familie. Dinsdag 13 november, 20.15 uur

Het Zuidelijk Toneel : Bejaarden en Begeerten

Ze raakten tien jaar geleden geïnspireerd door hun eigen opa’s, die op hoge leeftijd nog verliefd werden. Liefde op latere leeftijd werd het onderwerp van hun voorstelling ‘Bejaarden & Begeerte’. Een decennium later nemen Oscar Kocken en Lucas De Man afscheid, na meer dan 250 speelbeurten en ruim 25.000 bezoekers. Daarom kijken ze ditmaal vooral terug op een decennium ‘Bejaarden & Begeerte’: wat hebben zij en hun publiek zien veranderen? Woensdag 14 november, 20.15

Cabaret: Brigitte Kaandorp – Eh… (uitverkocht)

Na allerlei projecten en losse klusjes is de geliefde cabaretière weer terug in het theater. En opnieuw zal zij een poging wagen de wereld voor de mensen te duiden en orde in de chaos te scheppen. Of zij daarin zal slagen is de vraag, maar dat mag de pret niet drukken, want ondertussen valt er genoeg te lachen. Donderdag 15 november, 20.15

Muziektheater| Joost Spijkers – Spijkers II

Met ‘Spijkers II’ zette Joost Spijkers, een van de Ashton Brothers, een tweede stap in zijn zoektocht als zanger. Het muzikale theaterprogramma werd lovend ontvangen door publiek en pers en haalde de Theaterkrant Top 10 van beste theatervoorstellingen van afgelopen seizoen. Vrijdag 16 november, 20.15

Muziektheater | Anne Muurling – Zo is het leven

Daar staat ie dan; Anne Muurling. Opgegroeid in een hecht gezin én het Leger des Heils, waar zang en muziek een belangrijk onderdeel van de beleving zijn. Ieder mens, dus ook hij, kende in zijn jeugd een kwetsbare periode, waarin hij zichzelf ontdekte met vallen en opstaan. Voor het eerst alleen op het podium van de Koornbeurs. Anne heeft een droom: Zijn levensverhaal vertellen en daarmee mensen bij elkaar te brengen, een gezicht te geven en hen met elkaar te verbinden. Dit verhaal is gekoppeld aan liedjes die hij gaat zingen. Zaterdag 17 november, 20.15

Jeugd en familie: Kristal Theater – Benjamin de Beer

‘Benjamin de Beer’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Herman van Veen, die samen met gitariste Edith Leerkes ook de muziek schreef. Het verhaal gaat over Benjamin IJsbrand Beer, die met zijn vader en moeder moet vluchten vanwege het smeltende ijs. Het verhaal wordt gezongen en verteld door Saskia Egtberts, Pieter van Nieuwenhuyze en Femke Krist. Zondag 18 november, 15.00

Film: Todos lo saben

Laura woont samen met haar man en kinderen in Buenos Aires. Voor een familiefeest keren ze terug naar haar geboorteplaats, een dorpje in Spanje. Gedurende deze reis vinden er enkele onverwachte gebeurtenissen plaats die geheimen naar boven brengen. Dinsdag 20 november, 20.15