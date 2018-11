INGELUM

Het dorp Ingelum telt een flink aantal hobbyïsten. Vrijdag 16 en zaterdag 17 november laten zij in Skerne Wibe zien waar ze zich in hun vrije tijd zoal mee bezighouden. Behalve miniaturen is er ook houtsnijwerk en keramiek te zien. Verder worden ook schilderijen tentoongesteld. De hobbytentoonstelling is vrijdagavond 16 november van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 17 november van 10.00 tot 17.00 uur.