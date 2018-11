Beelden van 100 jaar Harlingen in Nieuw Zuid

Harlingers en liefhebbers van Harlingen kunnen in Nieuw Zuid aan de Prinses Irenestraat de Time Warp ‘Harlingen, van toen naar nu’ bekijken.

Paul Engel, de maker van deze Time Warp, letterlijk: vervorming door de tijd, laat door middel van in elkaar overvloeiende beelden zien hoe bekende en minder bekende delen van de stad en haar omgeving in de loop van de jaren veranderd of juist niet veranderd zijn.

In 100 minuten loopt men door zo'n 150 jaar Harlinger geschiedenis, aan de hand van beelden, beschikbaar gesteld door het gemeentemuseum het Hannemahuis.

De voorstelling vindt plaats op donderdag 15 november om 19:30 uur in Nieuw Zuid, vol is vol, entree gratis.