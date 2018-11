Abi Wade’s Kamer Pop bij SlikTones

Met opnieuw een vrouw lijken de vrijwilligers van SlikTones er in te slagen een goeie ‘genderverdeling’ op het podium in Oudebildtzijl neer te zetten. Abi Wade, een jonge vrouw uit het Verenigd Koninkrijk die naar eigen zeggen Chamber Pop maakt, treedt zaterdag 17 november vanaf 21.00 uur op in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl.

Kamer Pop dus. Waarvoor ze cello, vocalen, orkest arrangementen, samples, piano en sythesizers mixt en zo meerdere lagen bouwt die integere popsongs vormen.

‘One woman band’

De cello is de ruggegraat van haar liedjes, maar ze is geen doorsnee solo act. Ze gebruikt de cello op een unieke manier: als een percussie instrument waarbij ze ‘t met stokken bewerkt, of vingers en dat zelfs tegelijkertijd. Met haar loopmachine, piano en drums wordt ze de ultieme ‘one woman band’.

Als beginnend muzikant werd ze al meegevraagd op een tour door de UK en Europa met Patrick Wolf. Ondertussen speelde ze shows met CocoRosie, Polica, Michael Kwanuka, Other Lives, Deptford Goth.

Debuutalbum

In april 2018 kwam haar debuutalbum ‘Beautifully Astray’ uit met liedjes geschreven op verschillende plekken: van haar huis in Brighton, tot donkere kroegen in de stad. Na shows op festivals als End of the Road, The Great Escape en Cambridge Folk Festival wil ze met haar debuutalbum ook het vasteland van Europa voor zich gaan winnen.

Kaarten reserveren via sliktones@aerdenplaats.nl.