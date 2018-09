Mantelzorgers genieten van ‘zorgloos’ weekend

Het weekend werd doorgebracht in Fletcher Hotel De Eese Giethoorn in De Bult, onder de rook van Steenwijk. Vrije tijd is in hun dagelijks leven vaak heel minimaal aanwezig omdat ze gedurende lange tijd de zorg voor iemand hebben. Mantelzorgers zijn vrijwilligers die hun werk meestal in stilte doen.

Om de aandacht nu eens op hen zelf te richten hebben de mantelzorgsteunpunten in Harlingen en Waadhoeke de handen ineen geslagen voor de organisatie van dit weekend.

De mantelzorgers hebben zich flink kunnen opladen. Bovendien zijn er diverse contacten met andere mantelzorgers gelegd die ook later voor hen van belang kunnen zijn.