‘Hup, in de benen’ bij start Week van de Valpreventie

TZUMMARUM / BERLTSUM

In de Week van de Valpreventie van 1 tot en met 7 oktober staan risico’s op vallen en vitaal ouder worden centraal. Fysio Eijzenga brengt dit onderwerp onder de aandacht in Tzummarum en Berltsum. De start wordt verricht door wethouder Boukje Tol op maandag 1 oktober om 10.00 uur in Nij Bethanië in Tzummarum. Woensdag 3 oktober is er eenzelfde programma vanaf 14.30 uur in Berlingastate in Berltsum.