Hond met doorgesneden keel gevonden in Westhoek: politie zoekt getuigen

Westhoek

In een aardappelveld, twee kilometer van een woning aan de Oudebildtdijk in de Westhoek, is vrijdag 7 september een hond gevonden met een doorgesneden keel. De hond was al een aantal dagen zoek, nadat het hek bij de woning aan de Oudebildtdijk open was blijven staan. Een andere weggelopen hond kwam na twee dagen weer terug, zo meldt de Politie Noordwest Fryslân.